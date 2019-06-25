В Арыси прекратились взрывы боеприпасов на складах

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин на брифинге во вторник заявил, что в городе Арысь Туркестанской области прекратились взрывы боеприпасов на складах в воинской части.

"По состоянию на 12:00 (9:00 мск) 25 июня взрывы на территории войсковой части в настоящее время уже не регистрируются. Группировка сил и средств МВД численностью более 1200 человек и более 180 единиц техники продолжает оставаться в месте дислокации. Работы, которые проводились во вчерашний день и сегодняшнюю ночь, были по ликвидации возгораний в частном жилом секторе. В общей сложности ликвидировано 45 пожаров", - рассказал Ильин.

Он сообщил, что Минобороны исследовало склады с помощью беспилотных летательных аппаратов. "На территории складов хранения боеприпасов обнаружены девять очагов тления. То есть угроза повторных взрывов пока еще сохраняется. Но того объема взрывов, который произошел первоначально, я думаю, что его уже не будет", - отметил замминистра.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.