Директора спортшколы в Оренбуржье заподозрили в халатности после гибели спортсменки в ДТП

ТАСС, 25 июня. Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении директора спортивной школы после гибели велосипедистки в ДТП во время тренировки, сообщило журналистам управление СК по региону.

Авария произошла 20 июня на дороге Гай - Ириклинский. Житель Орска на машине сбил 14-летнюю велосипедистку Ольгу Штанько, которая умерла от полученных травм.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора спортивной школы (тренера по велоспорту). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В нарушение требований действующего законодательства, подозреваемый организовал 20 июня несогласованное спортивное мероприятие - выездной тренировочный сбор велосипедистов, вследствие чего на участке дороги водитель автомобиля LADA Granta совершил наезд на 14-летнюю воспитанницу спортивной секции по велоспорту спортшколы, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас решается вопрос об освобождении директора от занимаемой должности, устанавливаются причины ДТП.