Неотбытый срок наказания экс-спикеру хабаровской думы заменили на исправительные работы

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровске заменил неотбытый срок наказания бывшему спикеру Законодательной думы Хабаровского края Виктору Чудову, осужденному по делу "Дальспецстроя", на исправительные работы. Об этом ТАСС сообщили в Хабаровском краевом суде.

"Был заменен неотбытый срок наказания Виктору Чудову в виде лишения свободы на исправительные работы, согласно статье 80 УК РФ ("Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания")", - сказал представитель суда.

Дальневосточный окружной суд приговорил Чудова в феврале 2018 года к шести годам колонии за растрату организованной группой в 2006-2009 годах около 106 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою". Вместе с ним по делу проходили глава предприятия Юрий Хризман и его сын Михаил. Чудов отбывал наказание в Хабаровске. Под следствием находился с 2015 года.