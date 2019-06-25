Пожары в жилом массиве Арыси потушены

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Пожары в жилом секторе города Арысь Туркестанской области Казахстана, где в понедельник произошел взрыв на армейском складе боеприпасов, потушены. На территории воинской части остаются очаги тления, сообщает во вторник агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу администрации области.

7,6 тыс. домов жилого фонда Арыси лишились оконных стекол, у 80-85% зданий повреждена кровля. В настоящее время ведется мониторинг ситуации.

По информации оперативного штаба по ликвидации ЧС, на территории воинской части еще остаются очаги тления. Территория воинской части составляет 2,7 тыс. га, на ней расположено 89 хранилищ боеприпасов, площадь которых составляет свыше 150 тысяч кв. м.

Незначительные очаги горения

Незначительные очаги горения и задымления остаются на одном из складов боеприпасов, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на брифинге во вторник, который показали по телеканалу Khabar.

"Военные пожарные с момента возникновения пожара и взрывов, несмотря на риски, не прекращали своей работы. К данному моменту полностью локализованы пожары, устранены возгорания на территории двух из трех хранилищ. На одном из хранилищ остаются незначительные очаги задымления и тления", - информировал Ермекбаев.

По его словам, сохраняются угрозы взрывов разлетевшихся боеприпасов и снарядов, которые попали на территорию города. Для обезвреживания снарядов в Арыси работают группы саперов.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий. 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.