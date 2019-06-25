В Кировской области возбудили дело на депутата, бросившего муляж гранаты в полицейского

ТАСС, 25 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Слободской городской думы, который, по данным следствия, бросил муляж гранаты в полицейского в Кирове. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении депутата Слободской городской думы возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел накануне. 21-летний молодой человек, обладающий специальным статусом, депутат Слободской городской думы, по предварительным данным, бросил под ноги сотруднику ППС муляж гранаты РГД-5. Гражданин был доставлен в отдел полиции, опрошен, муляж гранаты у него изъят.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о 21-летнем депутате Слободской городской думы Николае Дубравине, его отец, также Николай Дубравин, ранее являлся депутатом Заксобрания Кировской области.