Жителей Арыси планируют вернуть в город до конца недели

НУР-СУЛТАН, 26 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют вернуть эвакуированных жителей города Арыси Туркестанской области в свои дома до конца этой недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туркестанской области в среду.

"Жителей в город Арысь начнем ввозить в конце недели. Точное время сообщим 28 июня, потому что для безопасности населения мы должны полностью очистить город", - рассказал руководитель администрации Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что после возвращения жителей в свои дома ответственные лица будут проводить фото- и видеосъемку нанесенного ущерба, чтобы оценить его масштабы.

Для ликвидации последствий ЧС администрацией области создан специальный фонд. На данный момент на его счет поступило свыше 200 млн тенге (более $527 тыс.). Доставляется гуманитарная помощь из других регионов.