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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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Ространснадзор проведет расследование после аварийной посадки самолета в Бурятии

По предварительной информации, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании, которой принадлежит Ан-24, совершивший аварийную посадку в Бурятии. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Ространснадзор проведет проверку авиакомпании", - говорится в сообщении.

При этом из базы данных Национального союза страховщиков ответственности следует, что ответственность авиакомпании "Ангара", которой принадлежит аварийно приземлившийся в Бурятии самолет Ан-24, застрахована в "Согазе". 

Согласно Воздушному кодексу РФ, страховая выплата родственникам погибших членов экипажа составляет 1 млн рублей. Еще 1 млн рублей полагается от Фонда соцстрахования.

По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата родственникам погибших пассажиров на транспорте составляет 2,025 млн рублей, сумма выплаты пострадавшим - до 2 млн рублей - зависит от тяжести полученных травм.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск. В воздухе у него отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета.

В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека, они доставлены в медучреждения. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

В новость в 09:08 мск добавлена информация о страховых выплатах

Теги
РоссияБурятияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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