Четыре человека госпитализированы после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Тридцать три человека обратились за медицинской помощью после аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии, четверо из них госпитализированы. Об этом в четверг сказала журналистам и.о. главврача Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова.

"На 13:20 (8:20 мск) обратились 31 пассажир и два члена экипажа - второй пилот и бортпроводница. Из них четверо госпитализированы: два - в Нижнеангарскую ЦРБ и два - в больницу на станции в Северобайкальске с травмами. Их состояние - средней степени тяжести", - сказала она.

Среди госпитализированных - двое подростков в возрасте 13 и 17 лет, мужчина 1970 года рождения и 60-летняя женщина. Мешкова добавила, что второй пилот и бортпроводница спаслись через иллюминаторы. В здании очистных сооружений, с которым столкнулся самолет, был один оператор. Он успел выскочить из здания и стал помогать пострадавшим.

Ранее ТАСС в медицинских службах региона сообщали, что 15 из 22 пострадавших медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, совершил столкновение со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").