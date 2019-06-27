Режим ЧС ввели на территории аэропорта Нижнеангарска после аварийной посадки Ан-24

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Локальный режим ЧС объявлен на территории аэропорта Нижнеангарска после аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", в результате которой погибли два человека и пострадал 31, сообщил в четверг пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев на своей странице в Facebook.

Ранее начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Северо-Байкальского района Андрей Печкин сообщал ТАСС, что ни один из находящихся в аэропорту объектов, кроме забора ограждения, при аварийной посадке не пострадал, предписаний на ограничении полетов не поступало.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека, они доставлены в медучреждения. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").