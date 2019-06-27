Источник: один из участников массовой драки в Петербурге умер в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Один из участников массовой драки с применением оружия, которая произошла на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге в среду, умер в больнице, сообщил ТАСС источник в медицинских службах города.

"Один участник [этого инцидента] скончался ночью", - сказал собеседник агентства.

Драка произошла 26 июня на парковке на Свердловской набережной. По данным петербургской полиции, двое мужчин получили ножевые ранения, один был госпитализирован, второй был доставлен в отдел полиции.

Городские СМИ публиковали видео с камер наблюдения, где было видно, что участниками конфликта стали пять человек, также сообщалось о применении травматического оружия.

Полиция ищет других участников драки, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.