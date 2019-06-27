Уголовное дело возбудили после гибели двух десантников в Крыму

ТАСС, 27 июня. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели двух десантников в Крыму, сообщили ТАСС в четверг в Главной военной прокуратуре.

26 июня во время учебных прыжков на полигоне "Старый Крым" двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водоем. Оба военных погибли.

"Военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности военной службы. Военными следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих военнослужащих", - сказал собеседник агентства.