Глава РСПП объяснил нежелание основателя "Рольфа" возвращаться в Россию после обысков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нежелание основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова возвращаться в Россию после обысков, которые прошли в дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге, связано с опасениями, что суд может автоматически поддержать предъявленное следствием обвинение. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя действия правоохранительных органов в отношении компании "Рольф".

"У господина Петрова было такое суждение, что он не верит, что в России есть независимый суд и что, если следствие предъявит какие-то обвинения, суд автоматически поддержит. Существенная доля истины тут есть, поскольку суды, как правило, с обвинением не спорят", - заявил ТАСС Шохин, комментируя действия правоохранительных органов в отношении компании "Рольф".

Как отметил Шохин, суды нечасто возвращают дела на дорасследование или не соглашаются с доводами следствия. "Поэтому определенный испуг у предпринимателей, против которых начинают эти дела возбуждаться, он есть", - сказал Шохин.

Глава РСПП отметил участившиеся случаи предъявления претензий к бизнесменам со стороны правоохранительных органов. "Печально то, что крупные предприниматели вынуждены оставаться за пределами России, дожидаясь какого-то более четкого формулирования обвинений, им инкриминируемых", - добавил Шохин.

Отказ от жестких действий

Как заявил глава РСПП, необходимо расширять практику, когда претензии к бизнесу могут быть урегулированы без лишения свободы или возбуждения уголовного дела. "Не надо использовать налево и направо 210-ю статью Уголовного кодекса, которая может быть применена против любого юридического лица. Это организация преступного сообщества", - сказал Шохин.

По словам главы РСПП, надо шире использовать предусмотренные в уголовно-процессуальном кодексе возможности по недопущению ареста как меры пресечения по экономическим преступлениям. По его словам, применение такого рода мер может снять опасения, существующие у предпринимателей.

"Что же касается обвинений в выводе денег за рубеж, то, безусловно, понятно, что это сейчас одна из основных линий поведения правоохранительных органов - на, как говорится, недопущение необоснованного вывода денег за рубеж. И в этой связи их активность имеет дополнительные, наверно, основания", - добавил глава РСПП, комментируя сообщение о том, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Ранее основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров в интервью газете "Ведомости" заявил, что не планирует возвращаться в Россию после обысков, которые проходят в дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Петрова, следственные действия связаны с событиями 2014 года.

Группа компаний "Рольф" является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей, была основана в августе 1991 года. Forbes оценил состояние Петрова в этом году в $900 млн. Он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года. В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России", в 2016 году в выборах Госдумы седьмого созыва он решил не участвовать.