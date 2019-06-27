По итогам следственных действий в компании "Рольф" никто из ее сотрудников не задержан

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правоохранители не стали никого задерживать по итогам обысков в отделениях автодилера "Рольф" в Москве и Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Обыски завершены, по их итогам никого не задержали. Завтра все отделения компании откроются в штатном режиме. Документы, изъятые следователями, относятся еще к периоду 2014 года", - сказали в "Рольфе".

Там также отметили, что с точки зрения администрации компании обыски велись с рядом нарушений.

"Мы сейчас собираем всю информацию на этот счет, чтобы принять решения о том, чтобы обжаловать эти следственные действия",- заключили в компании.