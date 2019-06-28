Два человека погибли во время паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района. <…> Около 19:00 (14:00 мск) 27 июня до наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась. Она решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай", - говорится в сообщении.

В Иркутской области из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. Пострадавшим жителям в подтопленный районы доставляется гуманитарная помощь.