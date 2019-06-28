Главе департамента развития бизнеса "Рольфа" предъявили обвинение

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в суде.

"Кайро является обвиняемым по уголовному делу", - сказали в суде.

СК ходатайствует о домашнем аресте задержанного Кайро. Ходатайство об этом поступило в суд Москвы.

Кайро стал первым задержанным по этому уголовному делу. Всего по делу пока проходят четыре человека. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). Уголовное дело возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей.

Кайро в пятницу в Басманном суде Москвы заявил, что отрицает вину в выводе за рубеж 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Считаю себя законопослушным гражданином. Заключение под домашний арест считаю чрезмерной мерой", - сказал Кайро.

Анатолий Кайро является гражданином Украины, в России он имеет вид на жительство.

Следователь, выступая в суде, сообщил, что Кайро отказался признать вину на допросе и по причине отсутствия российского гражданства может скрыться. "Обвиняемый не имеет постоянного места жительства, являясь гражданином Украины, он часто выезжает за пределы России и поэтому, находясь на свободе, может скрыться", - заявил представитель СК.

Следователю удалось сформулировать свою позицию только после перерыва, который сделала судья Наталия Дударь для подготовки позиции. "Вы испугались того, что не знаете УПК? Вам дать время на подготовку? Прокурор, помогите следователю", - сказала судья, объявляя перерыв.

Представители защиты предложили залог в размере 20 млн рублей за Кайро.

"Прикладываем к материалам дела банковскую выписку о наличии на счете 20 млн рублей, которые мы предлагаем в качестве залога за Кайро", - сказала адвокат Кайро.