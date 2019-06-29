В двух районах Иркутской области прогнозируется ухудшение ситуации из-за паводка

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Ухудшение обстановки из-за паводка ожидается в Чунском и Зиминском районах Иркутской области. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"Ухудшение оперативной обстановки прогнозируется в Чунском и Зиминском районах Иркутской области. В связи с повышением уровня воды на реке Чуне выше критических отметок и частичным подтоплением населенных пунктов Баер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай для проведения дополнительных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Чунского района с 29 июня введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация". В пункт временного размещения (ПВР), организованного на базе средней школы, эвакуированы 20 человек, включая двух детей", - говорится в сообщении.

В районе подготовлены еще два ПВР на 300 человек. В Зиминском районе ПВР готовы принять порядка 800 человек. В один из них, организованный на базе Зиминской средней школы, из островного поселка Братская протока на лодках вывезены трое взрослых и семь детей.

"С сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в ближайшее время планируем вывезти оттуда еще 15 жителей, поскольку наблюдается значительное повышение уровня воды в реке Оке, и прогноз гидрометеорологов неблагоприятный", - процитировали в пресс-службе слова начальника пятого отряда федеральной противопожарной службы Александра Николаева.