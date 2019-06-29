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Паводки в Иркутской области

В МЧС сообщили о массовой гибели животных при наводнении в Приангарье

По данным ведомства, погибли почти 200 голов скота и более 30 лошадей
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Паводки в Иркутской области. Главное

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МЧС зафиксировало гибель 165 голов крупного рогатого скота и 32 лошадей в зоне подтопления в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего в зоне подтопления находятся 201 голова крупного рогатого скота и 42 лошади, из них 165 голов крупного рогатого скота и 32 лошади погибли", - сказали в ведомстве.

На территории двух пострадавших от паводка районов находятся семь скотомогильников, но угрозы их подтопления нет, подчеркнули в МЧС.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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