В МЧС сообщили о массовой гибели животных при наводнении в Приангарье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МЧС зафиксировало гибель 165 голов крупного рогатого скота и 32 лошадей в зоне подтопления в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего в зоне подтопления находятся 201 голова крупного рогатого скота и 42 лошади, из них 165 голов крупного рогатого скота и 32 лошади погибли", - сказали в ведомстве.

На территории двух пострадавших от паводка районов находятся семь скотомогильников, но угрозы их подтопления нет, подчеркнули в МЧС.