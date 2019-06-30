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В Оренбургской области потушили природный пожар на границе с Казахстаном

В результате возгорания никто не пострадал

ТАСС, 30 июня. Природный пожар, возникший в субботу на территории Новотроицкого городского округа Оренбургской области у границы с Казахстаном, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В 15:47 (13:47 мск) пожар на территории Новотроицкого городского округа ликвидирован на общей площади 20 га", - указано в сообщении.

Пожар начался 29 июня утром на территории Казахстана, затем огонь перекинулся на территорию Новотроицкого округа Оренбургской области, угрожая селам Хабарное и Пригорное. В городском округе был введен режим ЧС. В результате пожара никто не пострадал.

Теги
КазахстанРоссияОренбургская область
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