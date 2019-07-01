Уровень воды в подтопившей Тулун реке Ие опустился ниже 11 м

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие в подтопленном городе Тулун Иркутской области ночью в понедельник опустился ниже 11 м при критической отметке 7 м. Об этом сообщается на сайте муниципальной администрации.

"Уровень воды в реке Ие на 06:00 (01:00 мск) часов 1 июля составил 1096 см (-18)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что снижение уровня воды в Ие, подтопившей Тулун с населением почти 42 тыс. человек, будет продолжаться не менее двух дней. По информации городской администрации, в Тулуне подтоплено более 1 тыс. жилых домов, ряд социальных объектов. Затоплен водозабор и шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе ввели режим ЧС.