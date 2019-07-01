Около 100 т гуманитарной помощи собрали жители Иркутска пострадавшим от паводков

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Жители Иркутска собрали около 100 т гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителей области. В Тулуне пострадавшие жалуются властям на проблемы с обеспечением водой, продовольствием и медикаментами, сообщил в понедельник в ходе селекторного совещания с представителями муниципальных администраций председатель законодательного собрания региона Сергей Сокол.

"Иркутяне собрали 100 т гуманитарной помощи, вся она отправлена пострадавшим грузовиками, вагонами. К нам продолжают обращаться люди: не хватает питьевой воды, продуктов, лекарств, вещей. Люди берут на подселение соседей, продукты не доходят, мы получили множество таких сообщений. В Тулуне ситуация крайней тяжелая", - сказал спикер регионального парламента.

Гуманитарную помощь жители Иркутска принесли в пункты сбора, которые были открыты с 27 июня на базе регионального отделения "Единой России". В гуманитарный груз собрана питьевая вода, продовольствие и теплые вещи. Три железнодорожных вагона уже прибыли в Тулун накануне ночью.

По словам депутата Госдумы Сергея Тена, который находится в Тулуне, гуманитарная помощь разгружена, пострадавшие уже начали получать продовольствие и одежду.

"Ожидается приезд большого количества волонтеров, военных, полиции, необходимо людей размещать. Я думаю, что будут проблемы, не будет хватать одеял, подушек, постельного белья, матрасов для размещения большого количества волонтеров. Предлагаю усилить [работу по обеспечению данными вещами]", - сказал Тен.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. В 28 населенных пунктах региона были подтоплены 1,7 тыс. домов, где живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.

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