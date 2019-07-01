После паводка в 19 населенных пунктах Иркутской области восстановили электроснабжение

ТАСС, 1 июля. Электроснабжение для 14 тыс. человек в 19 населенных пунктах пострадавшей от паводка Иркутской области восстановили за минувшие сутки. Еще 41 населенный пункт остается без электроэнергии, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"За истекшие сутки восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, пострадавших от паводка. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. Электричество подано для почти 14 тыс. граждан, поставлено под напряжение 103 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остается еще 41 населенный пункт, где проживают около 15 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в зоне паводка находятся объекты двух электросетевых компаний. Чтобы избежать выхода из строя оборудования от сети отключили 199 подстанций в 41 населенном пункте. Однако в связи с неблагоприятными метеоусловиями обстановка ухудшалась. В частности в ряде районов вода подмывала столбы электролиний и рушила опоры.

Аварийно-восстановительные работы затруднены ввиду того, что уровень воды находится выше критических отметок, дороги и мосты размыты. "Специалисты оценивают сроки ремонтно-восстановительных работ от суток до четырех - по мере снижения уровня воды ниже критических отметок и восстановления дорожного сообщения для доступа к местам повреждений", - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, аварийно-восстановительные работы начались в городе Тулуне. По состоянию на 7 утра (02:00 мск) уровень воды в реке Ия Тулунского района Иркутской области упал до отметки 1056 см, но продолжает превышать критическую норму на 400 см. В многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями производится откачка воды из подъездов и подвалов. На правом берегу города почти восстановлено электроснабжение в жилых районах, ведутся работы по восстановлению электроснабжения левого берега, где были подтоплены 20 многоквартирных домов.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 км и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", подтоплено 7 участков автомобильных дорог местного значения.