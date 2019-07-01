ФСБ начала предъявлять 24 украинским морякам обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ФСБ начала предъявление обвинения в окончательной редакции 24 украинским морякам, арестованным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"В настоящий момент начата процедура предъявления обвинения в окончательной редакции. Следствие уже предъявило его Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой")", - сказал Бадамшин.

В течение этой недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении остальных моряков. После предъявления окончательного обвинения следствие уведомит защиту об окончании предварительного расследования и начнет знакомить адвокатов и обвиняемых с материалами уголовного дела.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками. При этом, говоря об инциденте в Керченском проливе, российский президент отметил, что "уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной кампании". "Они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно и в рабочем режиме с этим разобраться", - сказал Путин.