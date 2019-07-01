Четверо пострадавших госпитализированы после ДТП с "Газелями" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Четверо из пяти пострадавших в ДТП на трассе М4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, госпитализированы, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

Как сообщили ранее в администрации района, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

"В настоящее время в лечебные учреждения области госпитализировано четверо пострадавших в результате ДТП в Каменском районе. Три человека госпитализированы в центральную городскую больницу г. Каменск-Шахтинского. Двое пострадавших были доставлены в центральную районную больницу Каменского района, один человек после оказанной помощи от госпитализации отказался", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. "Все лечебно-диагностические мероприятия проводятся пациентам в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Каменском районе Ростовской области столкнулись две "Газели" - пассажирская и грузовая, один человек погиб, пятеро пострадали.