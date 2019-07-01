Список на оказание единовременной помощи в Иркутской области достиг 8,5 тыс. человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Список пострадавших при паводке в Иркутской области, которые должны получить единовременную помощь, вырос до 8,5 тыс. человек. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями заявил в понедельник вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий ЧП.

"Мы договорились о последовательности действий сегодня. Первое - это выдача единовременной поддержки, помощи… Сейчас в подтвержденном списке 8,5 тыс. граждан, которые должны будут получить эту помощь", - сказал он.