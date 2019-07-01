Группировка Минобороны проведет дезинфекцию в Иркутской области после схода воды

Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями сообщил в понедельник вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП.

"Договорились с Министерством обороны - они развернут большую свою группировку, когда будет сходить вода, чтобы дезинфекция прошла, чтобы можно было территорию подготовить к различным видам восстановительных работ", - сказал он.

План восстановления инфраструктуры

План по восстановлению инженерной и транспортной инфраструктуры в Иркутской области готов, работа по нему начнется в ближайшее время, пообещал Мутко.

"Серьезно поговорили [с членами правкомиссии по ликвидации последствий ЧП] по подготовке программы восстановления, в первую очередь, это инженерная, транспортная инфраструктура. Все планы уже готовы, и мы рассчитываем, что сейчас, в ближайшее время, эта работа уже начнется", - сказал он.

По словам Мутко, в результате паводка погибли 12 человек, 751 человек пострадал, 153 человека в настоящее время госпитализированы. "Остаются пока 4 населенных пункта, которые отрезаны вообще. Там также обеспечена вся жизнедеятельность, и пожарные прикрытия, имеются запасы продуктов питания - работа ведется", - добавил вице-премьер.