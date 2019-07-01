{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Вода ушла из трех населенных пунктов в Иркутской области

В при этом в воде пока находятся почти 3,3 тыс. жилых домов

ТАСС, 1 июля. Три населенных пункта в зоне паводка в Иркутской области освободились от воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"В шести районах остаются подтопленными 55 населенных пунктов, из которых три освободились от воды", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в воде пока находятся почти 3,3 тыс. жилых домов, вода ушла из 173 домов, с 154 приусадебных участков.

В МЧС сообщили, что только за 1 июля с помощью авиации и лодок были эвакуированы из опасной зоны 227 человек, помощь оказана 562 пострадавшим, проводилась откачка воды из подтопленных помещений, доставлено 2,5 т продуктов питания и 21,5 т бутилированной воды.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
В полиции назвали имя сотрудника, погибшего при нападении на блокпост в Чечне
Им оказался старшина Александр Дворников, который находился в регионе в командировке
Читать полностью