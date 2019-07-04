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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

ОНК: фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий не этапирован и находится в СИЗО

В то же время мужчина хочет отбывать наказание в той же колонии, что и другие осужденные по делу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фигурант дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий до сих пор находится в СИЗО в Москве, но хочет отбывать наказание в той же колонии, что и другие осужденные по делу. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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"Члены ОНК посетили Протасовицкого, который находится в камере СИЗО в Москве. Он сегодня по телевизору видел материал об отправке братьев Кокориных и Мамаева в колонию. Он выразил желание, чтобы его этапировали к ним", - сказал Мельников.

Ранее ФСИН по Москве и адвокат Мамаева Павел Бушманов сообщили, что все фигуранты этого дела отправлены из СИЗО к месту отбытия наказания.

 

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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