ОНК: фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий не этапирован и находится в СИЗО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фигурант дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий до сих пор находится в СИЗО в Москве, но хочет отбывать наказание в той же колонии, что и другие осужденные по делу. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили Протасовицкого, который находится в камере СИЗО в Москве. Он сегодня по телевизору видел материал об отправке братьев Кокориных и Мамаева в колонию. Он выразил желание, чтобы его этапировали к ним", - сказал Мельников.

Ранее ФСИН по Москве и адвокат Мамаева Павел Бушманов сообщили, что все фигуранты этого дела отправлены из СИЗО к месту отбытия наказания.