Мутко прибыл в Иркутскую область для оценки последствий паводков

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область для оценки ущерба жилым домам, инфраструктуре, социальным объектам. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства.

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"В Иркутскую область прибыл заместитель председателя правительства Виталий Мутко. Цель рабочего визита Виталия Мутко - оценка ущерба жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры, в пострадавших от затопления районах Приангарья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства России ТАСС подтвердили, что самолет с Мутко на борту приземлился в аэропорту Братска.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.