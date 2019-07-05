СК проверит обстоятельства избиения подростка на акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Материалы проверки в отношении сотрудника ОМОНа, который нанес побои несовершеннолетнему в ходе акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом сказано в письменном ответе руководства Главного управления Росгвардии по Москве ответственному секретарю Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивану Мельникову.

"По вопросу совершения возможных противоправных действий сотрудником ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве по отношению к несовершеннолетнему 12 июня 2019 года материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ по Москве для принятия процессуального решения", - сказано в тексте документа, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Также Мельников отметил в беседе с ТАСС, что Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием несовершеннолетнего на акции 12 июня.

"Я получил ответ от Останкинской межрайонной прокуратуры по моему обращению касательно обстоятельств задержания несовершеннолетнего, к которому была применена сила сотрудником полиции на акции 12 июня. Там сказано, что в связи с выявленными нарушениями в адрес начальника ОМВД по Алексеевскому району внесено представление об устранении нарушений законодательства об административном производстве, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказал он. По словам родителей несовершеннолетнего, напомнил Мельников, он был избит именно в ОМВД по Алексеевскому району.

12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Акция планировалась до его освобождения и заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали около 1200 человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") были задержаны более 200 человек.