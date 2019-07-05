Количество госпитализированных в результате паводка в Иркутской области возросло до 338

ТАСС, 5 июля. Число госпитализированных в результате паводка в Иркутской области возросло до 338 человек, из них 59 детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

"По последним данным, за медицинской помощью обратились 2213 человек, из них детей 220. Госпитализировано 338 человек, из них 59 детей. В состоянии средней степени тяжести восемь взрослых, остальные - в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы льготного лекарственного обеспечения находятся на особом контроле, в пострадавшие от паводка районы вертолетом доставляются вакцины, подготовлены списки подлежащих вакцинации. Проведено более 11,7 тыс. подворовых обходов населения.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится на контроле, зарегистрирован один случай инфекционного заболевания", - добавляют в ведомстве.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести.