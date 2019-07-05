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Паводок в Иркутской области

Количество госпитализированных в результате паводка в Иркутской области возросло до 338

Среди низ 59 детей, восемь взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 5 июля. Число госпитализированных в результате паводка в Иркутской области возросло до 338 человек, из них 59 детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

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"По последним данным, за медицинской помощью обратились 2213 человек, из них детей 220. Госпитализировано 338 человек, из них 59 детей. В состоянии средней степени тяжести восемь взрослых, остальные - в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы льготного лекарственного обеспечения находятся на особом контроле, в пострадавшие от паводка районы вертолетом доставляются вакцины, подготовлены списки подлежащих вакцинации. Проведено более 11,7 тыс. подворовых обходов населения.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится на контроле, зарегистрирован один случай инфекционного заболевания", - добавляют в ведомстве.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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