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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Суд в Москве 8 июля рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Майклу Калви

Речь идет о ходатайстве следствия о продлении домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok на три месяца

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Басманный суд в понедельник, 8 июля, рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил защитник Калви Дмитрий Клеточкин.

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"Басманный суд сегодня в 15:00 рассмотрит ходатайство следствия о продлении Калви домашнего ареста на три месяца", - сказал Клеточкин.

По данным суда, следствие также ходатайствует о продлении сроков содержания под стражей партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, а также о продлении домашнего ареста в отношении председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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