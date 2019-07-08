Суд в Москве 8 июля рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Майклу Калви

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Басманный суд в понедельник, 8 июля, рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил защитник Калви Дмитрий Клеточкин.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Басманный суд сегодня в 15:00 рассмотрит ходатайство следствия о продлении Калви домашнего ареста на три месяца", - сказал Клеточкин.

По данным суда, следствие также ходатайствует о продлении сроков содержания под стражей партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, а также о продлении домашнего ареста в отношении председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.