Песков: пожар на аппарате ВМФ не связан с угрозами судоходству или с атомной установкой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Никаких данных о возможных угрозах судоходству в Баренцевом море нет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили Пескова прокомментировать слова неназванного представителя военных кругов, который заявил, что действия экипажа пострадавшего от пожара глубоководного аппарата ВМФ России помогли предотвратить катастрофу планетарного масштаба. Журналисты поинтересовались, шла ли речь о безопасности ядерной установки или об угрозах судоходству в Баренцевом море.

"Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз, соответственно здесь не о чем совершенно говорить", - сказал пресс-секретарь президента. "Что касается реактора, там никаких проблем нет. Все находится в штатном состоянии, и об этом министр обороны докладывал главе государства", - напомнил Песков.