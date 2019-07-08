Экстренные службы проверяют информацию о минировании станции метро "Тверская" в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о минировании станции метро "Тверская" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в этих службах.

"Неизвестный сообщил в экстренные службы об угрозе взрыва на станции метро "Тверская" в Москве. На место прибыли кинологи с собаками, идет проверка сообщения о минировании. Метро работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что по адресу: Тверская улица, дом 12, строение 2, сотрудники оперативных служб не нашли взрывного устройства. Все имеющиеся в доме организации, в том числе музей издателя Ивана Сытина, работают в штатном режиме. Ранее неизвестный сообщил о минировании этого здания.