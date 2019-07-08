Московская полиция задержала мужчину, угрожавшего взрывом судебным приставам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе переговоров задержали в понедельник мужчину, который заперся в квартире на Октябрьской улице в Москве и угрожал гранатой судебным приставам. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

"Сотрудники полиции организовали с ним переговоры и убедили гражданина пустить в квартиру сотрудников правоохранительных органов. Мужчина задержан и направлен в отдел полиции для разбирательства", - сказал он.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что переговоры с 40-летним должником по ипотеке велись с 11 часов утра. Источники агентства уточнили, что в декабре 2011 года мужчина заключил договор по ипотеке с ООО "Русский кредит" на 2 млн рублей под залог квартиры площадью 54,3 кв. м на улице Октябрьской, оцененной в 7 млн рублей.

В связи с невыплатами квартира несколько лет назад была переоформлена на банк. Мужчина обжаловал решение о лишении единственного жилья в Замоскворецком суде, мотивировав это тем, что не получил средства в полном объеме, но суд в 2013 году его иск отклонил, не найдя этому подтверждения и признав договор заключенным на законных основаниях. В сентябре 2016 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск ООО "Русский кредит" о снятии должника с регистрационного учета в квартире и выселении из жилого помещения.

Исполнительное производство о выселении длилось с декабря 2016 года, пока должник и его представитель его обжаловали в столичных судах, которые в итоге отклонили жалобы, в том числе на восстановление срока обжалования или предоставления отсрочки. Как стало известно ТАСС, основанием считать, что у мужчины могла быть граната, которой он угрожал приставам, стали данные о том, что его отец был военнослужащим.