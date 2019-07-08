Суд продлил домашний арест Майклу Калви

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 13 октября срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, то есть до 13 октября", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Судья отказал в освобождении Калви под залог в размере 5 млн рублей или под запрет определенных действий. Тем самым суд согласился с позицией следствия, которое считает, что, находясь на свободе, Калви может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Защита Калви заявила о намерении обратиться с жалобой в Мосгорсуд.

Басманный суд также в понедельник продлил до 13 октября срок содержания под домашним арестом другому фигуранту дела, бывшему главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Ходатайства следствия о продлении сроков содержания в СИЗО еще четверых фигурантов дела будут рассмотрены во вторник и среду.