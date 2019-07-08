Экс-глава саратовского Росприроднадзора выплатит 1 млн рублей штрафа за взятку

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего руководителя Росприроднадзора Саратовской области в получении взятки и приговорил его к штрафу в размере 1 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в феврале этого года в отношении экс-руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (Росприроднадзора) возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере").

"Экс-глава Росприроднадзора признан виновным по статье 290 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как выяснил суд, чиновник получил в качестве взятки от генерального директора нефтегазодобывающей компании две топливные карты с зачисленными на их баланс денежными средствами в размере 53 тыс. рублей для получения автомобильного топлива на заправочных станциях за счет средств предприятия. Злоумышленника вычислили сотрудники УФСБ региона.

Также суд лишил бывшего чиновника права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года.