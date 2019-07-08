Аварийные бригады восстановили водоснабжение в домах более 54 тыс. жителей Вязьмы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бригады "Смоленск Вода" завершили ремонт трубопровода, из-за прорыва которого в понедельник более 54 тыс. жителей города Вязьмы Смоленской области остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС на официальном сайте.

"Водоснабжение восстановлено по штатной схеме", - отметили в пресс-службе.

Прорыв на водоводе диаметром 400 мм произошел около 16:00 мск в районе улицы Полины Осипенко. В зоне отключения находились свыше 4,3 тыс. домов различной этажности, в которых проживают более 54,7 тыс. человек, а также 15 социально значимых объектов.

На время проведения ремонтных работ был организован подвоз воды в микрорайоны города.