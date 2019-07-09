В Приморье возбудили дело после травмирования двухлетнего ребенка в торговом центре

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после травмирования двухлетнего ребенка в игровой комнате торгового центра в Уссурийске (Приморский край), сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Аврора Римская.

"В Уссурийске по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни в связи с получением ребенком травмы в игровой комнате торгового центра", - сообщила Римская.

Как ранее рассказал ТАСС отец пострадавшего Сергей, попросивший не называть его фамилию, в результате происшествия его сын лишился пальца. "Это произошло в ТЦ "Москва", на верхнем этаже, где игровая зона. Повели ребенка в зону для детей до трех лет. На аттракционе с машинками каталась девочка, а мой ребенок подбежал и засунул руку в открытый работающий механизм аттракциона. Сейчас его состояние стабильно, хотя пальца он лишился", - рассказал отец.

Назначены судебные экспертизы, расследование дела продолжается.