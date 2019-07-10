Власти Виннипега рассказали о состоянии отравившихся угарным газом в отеле

ОТТАВА, 10 июля. /ТАСС/. Большинство пострадавших при отравлении угарным газом в отеле Super 8 Motel West в Виннипеге в Канаде отпущены из больниц по домам, погибших нет. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения Пола Туренна.

"Мы можем подтвердить, что никто не погиб и что ни один из пациентов не находится больше в палате интенсивной терапии", - сказал Туренн. По его словам, большинство пострадавших после оказания медицинской помощи уже отпущены домой, но в больницах города находятся несколько человек, за состоянием которых еще наблюдают медики. Чиновник не сообщил их число.

Ранее сообщалось, что в результате отравления угарным газом в отеле были госпитализированы 46 человек, состояние 15 пострадавших оценивалось как критическое. На момент инцидента в гостинице находились 52 человека. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Оттаве, информация о пострадавших россиянах к ним не поступала.

Причины отравления людей выясняются. Ранее представитель пожарной службы Виннипега Алекс Форрест заявил, что концентрация оксида углерода в воздухе внутри отеля превышала опасный уровень в десятки раз.