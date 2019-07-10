Десять человек числятся без вести пропавшими после наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Десять человек числятся без вести пропавшими в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

"На данный момент 10 человек числятся пропавшими без вести", - сообщили в региональном главке. По данным полиции, разыскивают 5 взрослых жителей Тулунского района, 4 - Нижнеудинского района и еще одного - из Тайшетского района. "По каждому сообщению заведены разыскные дела. Сотрудники уголовного розыска, участковые полиции детально обследуют жилые районы и природные массивы, изучают круг знакомых, проводят сверки в больницах и других социальных учреждениях", - добавили в региональном главке.

В настоящее время сотрудники полиции установили местонахождение 38 человек, числившихся без вести пропавшими. "Все они живы и здоровы", - подчеркнули в ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что число погибших в Иркутской области увеличилось до 25 человек. Эту информацию ТАСС подтвердили и в Главном управлении МЧС по Иркутской области. Среди погибших - один ребенок. Большинство жертв трагедии - жители Тулунского района. Ранее сообщалось о 8 пропавших без вести.