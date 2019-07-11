Электроснабжение в Красноярском крае практически полностью восстановлено

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Лесосибирске (Красноярский край), где из-за сильного ветра были повреждены линии электропередачи и без электричества оставались 14,5 тыс. человек, практически полностью восстановлено. Без света остаются около 100 человек, сообщил ТАСС в четверг мэр города Андрей Хохряков.

"Электроснабжение восстановлено практически полностью, все объекты жизнеобеспечения работают. Без света остается порядка 100 человек, которые проживают в частном секторе", - сказал мэр, добавив, что полностью электроснабжение восстановят к средине дня.

Электроснабжение в городе нарушилось в среду вечером. Без электричества также остались две канализационные станции.

По сообщениям в социальных сетях, на дачных участках и огородах местных жителей ветер повредил теплицы, в северном микрорайоне города упал башенный кран, в некоторых местах деревья вырывало с корнем. Упавшие деревья повредили не только линии электропередачи, но и припаркованные автомобили. По данным экстренных служб муниципалитета, два человека получили незначительные травмы.

Лесосибирск находится на 286 км севернее Красноярска, в городе проживают около 60 тыс. жителей.