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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Фото

В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали
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Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Максим Григорьев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Денис Воронин/АГН "Москва"
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

11 июля рядом с ТЭЦ "Северная" в Подмосковье произошел пожар, которому был присвоен третий, повышенный, уровень сложности.

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В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них госпитализирован. Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.

Как сообщил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов, в результате прорыва газопровода возникло факельное горение высотой 40 м. Огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля. 

 

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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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