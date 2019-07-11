Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Фото

11 июля рядом с ТЭЦ "Северная" в Подмосковье произошел пожар, которому был присвоен третий, повышенный, уровень сложности.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

На эту тему

В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них госпитализирован. Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.

Как сообщил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов, в результате прорыва газопровода возникло факельное горение высотой 40 м. Огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля.