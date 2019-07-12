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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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Пожар в районе ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожар в районе ТЭЦ "Северная" в Мытищах ликвидирован полностью, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

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"12.07.2019 в 01:37 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В четверг утром в деревне Челобитьево Мытищинского городского округа возле ТЭЦ "Северная" загорелся газопровод. Огонь охватил в общей сложности 1,4 тыс. кв. м. Открытое горение было ликвидировано в четверг в 15:43 мск. При пожаре погибла женщина, пострадали 13 человек, один из которых был госпитализирован.

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РоссияПожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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