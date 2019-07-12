В машине, упавшей в реку в Туве, погибли две семьи

ТАСС, 12 июля. Погибшие в Туве в упавшем в реку автомобиле были двумя семьями, они могли направляться к целебному источнику, сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-Оол.

Ранее сообщалось, что, по данным республиканского УМВД, десять человек, включая шестерых детей, погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку в Туве. Сотрудники полиции устанавливают точное количество находившихся в машине. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Десять человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем (лечебно-оздоровительный источник - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, автомобиль выехал из села Тээли в отдаленном Бай-Тайгинском районе, организована работа оперативного штаба.