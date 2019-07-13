Около 50 тыс. человек остались без электричества в Луизиане из-за шторма "Барри"

ТАСС, 13 июля. Почти 50 тыс. потребителей остались без электроэнергии из-за тропического шторма "Барри", который в ночь на субботу достиг побережья американского штата Луизиана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте энергетической компании Entergy, обслуживающей южные штаты США.

Отмечается, что юг Луизианы сильнее остальных испытал на себе отключение электричества. К числу наиболее пострадавших приходов [штат Луизиана разделяется на приходы подобно тому, как другие штаты - на округа] относятся Джефферсон, Тербон и Лафруш.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Барри" в ночь на субботу достиг побережья Луизианы, его эпицентр находится в 90 км к юго-западу от прихода Морган-Сити, шторм движется со скоростью 2,2 м/с в северо-западном направлении. Скорость ветра в данный момент составляет 29 м/с.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг, 11 июля, в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС в среду на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. В этот же день президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом, что позволяет задействовать федеральные ресурсы и финансирование для борьбы со стихией и ее последствиями.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.