МЧС сообщает о повышении уровня воды в реках Иркутской области

ТАСС, 14 июля. Повышение воды на 15-45 см наблюдается в реках Ока, Ия и Уда в пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на реках Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 15-45 см. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 см, отметки ниже критических", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 14 и 15 июля местами в западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидаются сильные дожди, в отдельных районах - очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра при грозах до 11-16 м/с.

Главк призвал жителей и гостей региона отказаться от туристических поездок в районах, где возможен сход селей, а также избегать поездок на дальние расстояния.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.