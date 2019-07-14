Посольство России в Баку держит под контролем ситуацию с пострадавшими в Шеки россиянами

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Азербайджане держит под контролем ситуацию в связи с ЧП в Шеки, где в результате падения ветки дерева во дворе Ханского дворца пострадали иностранные туристы, в том числе двое россиян. Об этом корр. ТАСС сообщили в воскресенье в диппредставительстве.

"Посольство России в Баку держит ситуацию под контролем, однако пока за помощью никто не обращался", - сказали в пресс-службе посольства. По данным Минздрава Азербайджана, пострадали 19 человек, в том числе двое российских и пять сирийских туристов. Госпитализация россиянам не потребовалась.

В воскресенье днем во дворе Ханского дворца в Шеки сломалась и упала ветка чинары, посаженной в 1530 году. По предварительным данным, причиной стали проливной дождь и непогода.

Построенный в XVIII веке Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки на прошлой неделе был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.