{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело по двум статьям после ДТП с автобусом в Башкирии

Это дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ по факту аварии с автобусом в Башкирии, где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Уфимским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Архангельском районе Республики Башкортостан", - сообщили в СК.

Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Теги
РоссияБашкортостан
После инцидента с самолетом в аэропорту Саратова четыре рейса задержали и один отменили
Пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов ранее выкатился за пределы ВПП
Читать полностью