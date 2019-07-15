Полиция Польши закончила прочесывать территорию в поисках пропавшего российского мальчика

ТАСС, 15 июля. Польская полиция завершила прочесывание территории в поисках пропавшего в среду 5-летнего российского мальчика. Об этом сообщил в понедельник телеканалу TVN24 представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак. По его словам, всего было обследовано около 4 тыс. гектаров, однако никаких следов исчезнувшего малыша обнаружено не было.

"Розыскные группы после пяти дней поисков завершили прочесывание территории, - сказал Марчак. - Теперь мы приступаем к анализу полученных фактов. Существуют вещи, на которые вначале никто не обращает внимания, однако позже при сопоставлении трех или четырех фактов складывается картина крайне полезная для расследования всего дела". Офицер при этом не исключил того, что при получении новой информации поисковая операция будет продолжена.

Пятилетнего россиянина в последний раз видели в среду, когда из дома бабушки под Варшавой его забрал отец, чтобы отвезти к живущей в столице матери. Поиски начались через семь часов, когда в назначенное место мальчик не прибыл, а тело отца, сбитого электричкой, было найдено на железнодорожных путях.

В поисках малыша участвовало 190 солдат войск территориальной обороны, полиция с розыскными собаками, пожарные и несколько сотен добровольцев. Использовались также дроны и вертолет с тепловизором. Проведенную поисковую операцию Марчак назвал "самой крупной в истории польской полиции".