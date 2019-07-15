{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после стрельбы в отдыхающих на озере в Ленинградской области

Неизвестный обстрелял лодку, в которой находились трое взрослых и два ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с инцидентом со стрельбой по лодке на озере Круглое в Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела людей, находившихся в лодке на озере Круглое, по признаками преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ [покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений]", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, стрельба на озере Круглое произошла в субботу вечером. По данным управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, стрельбу вели из лесополосы, в результате мужчина получил ранение.

В СК РФ уточнили, что на воде в надувной лодке, которую обстреляли с берега, находились трое взрослых с двумя детьми. Злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Лодка была пробита и начала качаться, из-за чего злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца.

При этом в ведомстве отметили, что следователи уже опросили свидетелей инцидента. Несмотря на то, что ранее сообщалось о задержании злоумышленника полицейскими, следователи "проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
ДТП с автобусом в Башкирии
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
В результате ДТП погибли шесть человек
Читать полностью