СК возбудил дело после стрельбы в отдыхающих на озере в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с инцидентом со стрельбой по лодке на озере Круглое в Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела людей, находившихся в лодке на озере Круглое, по признаками преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ [покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений]", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, стрельба на озере Круглое произошла в субботу вечером. По данным управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, стрельбу вели из лесополосы, в результате мужчина получил ранение.

В СК РФ уточнили, что на воде в надувной лодке, которую обстреляли с берега, находились трое взрослых с двумя детьми. Злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Лодка была пробита и начала качаться, из-за чего злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца.

При этом в ведомстве отметили, что следователи уже опросили свидетелей инцидента. Несмотря на то, что ранее сообщалось о задержании злоумышленника полицейскими, следователи "проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".